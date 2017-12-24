شاهد: أبرز الطرائف الرياضية خلال 2017 (1)

كان العام 2017 زاخرًا بالأحداث الرياضية المهمة والطريفة أيضًا، وفيما يلي الجزء الأول من أبرز الطرائف الرياضية خلال 2017.

ونبدأ مع الغولف، لكن بعيدا عن الغولف التقليدي، إذ استضافت بحيرة بيكال في روسيا بطولة للغولف على الجليد يوم 12 من آذار/مارس.

وشارك لاعبون دوليون في هذه البطولة التي بلغ طول مجازها المتجمد كيلومترين اثنين، في حين بلغت سماكة الجليد فوق ماء البحيرة 60 سنتيمترا.

وتوزعت 9 فتحات في المجاز، واستخدم المنظمون كرة غولف حمراء لا بيضاء، وذلك لسهولة رؤيتها فوق الثلوج.

وفي الرجال فاز الكوري الجنوبي أوم كي يوم بالصدارة، وفازت الروسية أليونا غوريسلافسكاي بصدارة السيدات.

ومن الغولف، غير التقليدي، إلى لعبة الكيرلنغ، غير التقليدية طبعًا، حيث استضافت روسيا، أيضًا، في 18 من آذار/مارس، بطولة كيرلنغ باستخدام السيارات، هي الأولى من نوعها في العالم.

وشاركت 4 فرق في البطولة، وضم كل فريق 10 لاعبين، وتعين على كل فريق دفع سيارة من نوع أوكا روسية الصنع، نزعت منها محركاتها لتخفيف وزنها، نحو الهدف المرسوم على الجليد.

وسُمِح لكل فريق بـ9 محاولات، ويفوز الفريق الذي يدخل 3 سيارات إلى مركز الهدف المرسوم.

وجاءت فكرة هذه البطولة للتوعية بحوادث السيارات أثناء القيادة على الجليد.

ونبقى في روسيا، ومن رياضة غريبة إلى رياضة أغرب، إذ استضاف منتجع سوتشي الروسي سباقًا للتزلج على الثلج بثياب السباحة، وذلك في الأول من أبريل/نيسان.

ولم تكن هذه البطولة كذبة أبريل/نيسان، لا بل شارك فيها 1200 متزلج ومتزلجة شبه عراة في درجات صقيع، ليحطموا الرقم القياسي المسجل العام الفائت بعد أن شارك 1008 متزلج ومتزلجة في المنتجع ذاته في العام 2016.

وإلى رياضة غريبة عجيبة أخرى، في فنلندا جارة روسيا، حيث نُظَمَت بطولة للسباق بدمى مصنوعة منزليًا على شكل حصان.

وتوافد أكثر من ألف مشاهد للاستمتاع بالبطولة الطريفة التي شارك فيها 200 فارس وفارسة دمى.

وكما في سباق الخيل الشهير، شهدت البطولة سباقات في فئات مختلفة مثل القفز والترويض والسرعة.

ويشار إلى أن اللعب بهذه الدمى هواية معروفة بين أطفال فنلندا والدول المجاورة، وهي لعبة طريفة تشتهر في دول شمال أوربا أيضًا.

وبالعودة إلى روسيا، إذ استضافت روستوف أون دون في 4 يونيو/حزيران بطولة سباق الجرارات الزراعية، بحضور 15 ألف متفرج ومتفرجة.

وشارك في السباق 28 سائقا، قطعوا مسافة 15 كيلومترا على طريق زراعية كلها وحل وطين وبرك ماء، بل ونيران في بعض الزوايا.

واستمر السباق لـ5 ساعات كاملة في قيظ الصيف، وانقلب جرار عن الطريق، لكن سائقه لم يصب بمكروه لحسن الحظ.

أما الهدف من هذه الرياضة، فهو الترويج للزراعة ترويجًا لطيفًا في شريحة الشباب.

وفي روسيا أيضا، لكن في العاصمة موسكو هذه المرة، شارك أكثر من 7 آلاف عداء في سباق يدعى (ألوان على 5 كيلومترات).

هذا ويرشُ المنظمون صباغًا بلون مختلف على كل عداء وعداءة كل كيلومتر.

شارك في السباق أبطال عدو فائزين ببطولات عالمية وميداليات أولمبية، وهو سباق تمهيدي طريف يسبق ماراثون موسكو.

وننتقل من سباقات الماراثون إلى لعبة طريفة أخرى اسمها "كالتشيو فيورنتينو" وتنظم منافساتها منذ القرن الـ15 مديمة فلورنسا الإيطالية، وهي لعبة قديمة تجمع قواعد كرة القدم والرغبى.

وكانت اللعبة مُنِعت لقرنين اثنين، لكنها عادت لتظهر في الساحات في العام 1930، واليوم، تستضيف ساحة بيزا سانتا كروسي في فلورنسا بطولتها السنوية.

وتشارك 4 فرق في اللعبة، يمثل كل فريق منها حي في فلورنسا. الأزرق: حي سانتا كروسي، والأبيض: سانتو سبيريتو، والأحمر: سانتا ماريا نوفيا، والأخضر: سان جيوفاني.

ويتألف كل فريق من 27 لاعبًا، وتستمر كل مواجهة 50 دقيقة، وكما في كرة القدم: يُقسم الملعب إلى نصفين، ويفوز الفريق الذي يسجل هدفا بنقطة، وإذا طارت الكرة فوق الشباك، يفوز بنصف نقطة.

وفي كل مرة تُسجل فيها نقطة، يُبدل الفريقان أطراف اللعب في الملعب.

ويسمح للاعبين بلكم بعضهم، لكن لاعبا من الفريق الأزرق هذا العام، لكم الحكم، فأوقف عن اللعب، لا بل وتدخلت الشركة وأوقفت اللعبة، وقرر مجلس البلدية منح اللقب لحامله، الفريق الأبيض.

ومن إيطاليا إلى بريطانيا، حيث استضافت ويست سوسيكس بطولة سباق جزازات العشب الثاني.

ولأن المنظمين وجدوا أن هذه الرياضة الغريبة، ليست غريبة كفاية، قرروا تطويرها لتصبح مثل على غرار سباقات التحمل في السيارات.

ولمن لا يعرف سباقات التحمل، فهذه سباقات يتعين على 3 سائقين فيها على سبيل المثال، القيادة لـ12 ساعة على التوالي بالتناوب فيما بينهم.

هكذا كانت بطولة ماكينات قص العشب في بريطانيا هذا العام، إذ تعين على المشاركين التنافس لاثنتي عشرة ساعة.

وشارك في السباق 51 فريقًا، وقطعوا 363 لفة في المجاز الذي يبلغ طوله 1.41 كيلومترا.

ويعود تاريخ هذا السباق الطريف إلى العام 1973، حين قررت مجموعة من محبي سباقات السيارات غير القادرين على تحمل نفقات السباقات الحقيقة، اختراع هذا السباق أثناء سهرة في حانة في بريطانيا قبل حوالي 5 عقود.