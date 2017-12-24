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السعودية ترفض منح لاعبي شطرنج إسرائيليين تأشيرات لدخول أراضيها

السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
24/12/2017

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن المملكة العربية السعودية رفضت طلبات تأشيرة، تقدم بها سبعة لاعبين إسرائيليين، أرادوا المشاركة في بطولة العالم المقرر عقدها في البلاد.

ونقل الموقع الإلكتروني للصحيفة عن الاتحاد العالمي للشطرنج قوله إن الرياض رفضت منح اللاعبين الإسرائيليين تأشيرات، للمشاركة في البطولة التي ستجري في الفترة ما بين الـ26 وحتى الـ30 من شهر ديسمبر/كانون أول الجاريّ.

والشهر الماضي، أعلن الاتحاد الاسرائيلي للشطرنج، أن 7 من لاعبيه، قدموا طلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية؛ للمشاركة في بطولة تجري بالعاصمة الرياض، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

ولا تقيم السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل، وفي حال حصول لاعبي الشطرنج على التأشيرات، ستكون سابقة من نوعها على جميع المستويات.

وكانت تقارير وتصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين إسرائيليين، قد تحدثت عن وجود "علاقات سرية" مع القيادة السعودية.

المصدر : الأناضول
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