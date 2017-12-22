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ميسي ورونالدو .. صراع لا ينتهي

الأرجنتيني ميسي (يمين) والبرتغالي رونالدو
الأرجنتيني ميسي (يمين) والبرتغالي رونالدو
22/12/2017

سيكون "كلاسيكو الأرض" غدا بين قطبي كرة القدم الإسباني برشلونة وريال مدريد بمثابة تحدي من نوع خاص بين الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو، حيث ستكون الأضواء مسلطة عليهما خلال اللقاء.

فكريستيانو رونالدو خلال عام 2017 خاص 59 مباراة بمختلف البطولات مسجلًا 53 هدفًا، بينما ليونيل ميسي خاص 63 مباراة مسجلًا 53 هدفًا.

ونظرًا لأن "الكلاسيكو" ستتم إقامته في مسابقة "الليغا"، فقد خاض ميسي الموسم الحالي 16 مباراة بمعدل 1440 دقيقة مشاركًا في جميع المباريات بشكل أساسي.

أما رونالدو فخاص الموسم الحالي 11 مباراة بمعدل 976 دقيقة مشاركًا في جميع المباريات التي خاضها بشكل أساسي.

ويتربع ميسي على قمة هدافي "الليغا" برصيد 14 هدفًا، مسجلًا هدفًا وحيدًا من ركلة ترجيح، وسقط في مصيدة التسلل ست مرات.

أما رونالدو فيمتلك في رصيده أربعة أهداف، مسجلًا هدفًا وحيدًا من ركلة ترجيح، وسقط في مصيدة التسلل 15 مرة.

وسجل "البرغوث" الأرجنتيني 4 أهداف في ملاعب الخصوم خلال 8 مباريات لعبها خارج ملعب "كامب نو"، في حين سجل على أرضية ملعب برشلونة، 10 أهداف.

أما رونالدو فقد خاض 5 مباريات خارج ملعب فريقه، وسجل هدفًا وحيدًا، في الوقت الذي لعب فيه 6 مباريات على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" وسجل 3 أهداف.

وعلى صعيد التمريرات، فقد مرر ميسي 736 تمريرة ناجحة، بينما مرر رونالدو 239 تمريرة ناجحة.

وسدد ميسي 80 كرة على مرمى الخصوم، وقام بصناعة 5 أهداف لزملائه، بينما سدد رونالدو 57 تسديدة على مرمى الخصوم، وقام بصناعة هدفين.

وتساوي اللاعبان في حصول كل منهما على بطاقة صفراء واحدة، ولم يطرد أي منهما خلال مباريات الموسم الحالي في "الليغا".

المصدر : الأناضول
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