شاهد: حفل افتتاح بطولة خليجي 23 بالكويت

افتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم

والتي تستضيفها الكويت من 22 من كانون أول/ديسمبر الحالي إلى الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.

وألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة الافتتاح في بداية حفل افتتاح هذه النسخة على استاد "جابر الأحمد" متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة.

وتستضيف الكويت البطولة للمرة لرابعة في تاريخها حيث سبق لها استضافة فعاليات البطولة في نسخها الثالثة والعاشرة والسادسة عشرة في أعوام 1974 و1990 و2004/2003.

ويستحوذ المنتخب الكويتي (الأزرق) على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد عشرة ألقاب مقابل ثلاثة ألقاب لكل من السعودية والعراق وقطر ولقبين للإمارات ولقب واحد لعمان.

وكان مقررا إقامة فعاليات هذه النسخة في قطر، ولكن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق من الشهر الحالي برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية دفع المسؤولين في كل من قطر والكويت إلى الاتفاق على نقل استضافة البطولة مجددا إلى الكويت، احتفاء بعودة الكرة الكويتية إلى الساحة الدولية.

وكانت الرياضة الكويتية عانت من قرار تجميد نشاطها دوليا في مختلف الرياضات منذ تشرين أول/أكتوبر 2015 ولكن نقل حق استضافة خليجي 23 إلى الكويت سيساهم في تقليص آثار فترة الإيقاف سريعا.

ويفتتح المنتخب الكويتي (الأزرق) فعاليات هذه النسخة عقب انتهاء حفل الافتتاح وذلك بمواجهة نظيره السعودي (الأخضر) في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي تشهد في وقت لاحق اليوم أيضا المواجهة بين المنتخبين الإماراتي والعماني.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات قطر حامل اللقب والبحرين والعراق واليمن حيث تقام مباراتا الجولة الأولى لهذه المجموعة غدا.

وتضمن حفل الافتتاح عددا من الفقرات الفنية التي أداها بعض المشاركين في الحفل إضافة لفقرة غنائية شارك فيها مطربون من الدول المشاركة في البطولة.

كما تضمن الحفل فقرات فنية اعتمدت على الإضاءة والألعاب النارية وعروض بأشعة الليزر ليخرج الحفل بشكل رائع بهر الحضور.