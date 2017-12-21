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شاهد: مشاركة أول رياضية متحولة جنسيا في الدوري البرازيلي

21/12/2017

شاركت لاعبة كرة الطائرة المتحولة جنسيا "تيفاني ابرو" للمرة الأولى في الدوري الممتاز البرازيلي لكرة الطائرة للسيدات في مدينة بارو يوم الثلاثاء.

وبعد مشاركتها كرجل حصلت لاعبة كرة الطائرة البرازيلية على العديد من الألقاب والجوائز حول العالم.

وقالت ابرو إن أفضل جائزة لها في مسيرتها الرياضية هي الحصول على جائزة أفضل لاعبة مساء الثلاثاء بعد مباراة في الدوري المحلي.

ابرو البالغة من العمر 33 عامًا أصبحت أول لاعبة متحولة جنسيا في البرازيل تشارك في الدوري الممتاز لكرة الطائرة النسائية.

وتعرف ابرو انها ستواجه باستغراب الكثير من الناس في بلادها التي تعتبر أكبر دولة في العالم للمسيحيين الكاثوليك.

وكانت أول مشاركة للاعبة ابرو، قوية جدًا بعد أن سجلت 25 نقطة لفريق فولي باورن الذي تغلب على فريق بينيروز يوم الثلاثاء.

وقبل تحولها جنسيا عام 2014 كانت تلعب ابرو في منافسات الرجال في دوريات البرازيل والبرتغال وفرنسا وإندونيسيا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا.

وفي عام 2017 بعد تقديمها الأدلة على أن هرموناتها أنسوية سمح لها المشاركة في البطولات النسائية.

المصدر : أسوشيتد برس
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