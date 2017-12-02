البث الحي
رياضة

شاهد: ليفربول يسحق برايتون بخماسية في الدوري الإنجليزي

2/12/2017

أحرز روبرتو فيرمينو هدفين ليحقق ليفربول فوزه الخامس في أخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سحق برايتون آند هوف ألبيون 5-1 اليوم السبت في الأسبوع الخامس عشر

وافتتح ليفربول التسجيل بعد مرور نصف الساعة عندما شقت ضربة رأس قوية من إيمري تشان من مدى قريب طريقها إلى شباك ماثيو رايان حارس برايتون.

وأضاف فيرمينو هدفا ثانيا بعد 74 ثانية عقب تحرك رائع وجعل المهاجم البرازيلي النتيجة 3-صفر بعد أن أنهى جيدا هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 48.

ورفض برايتون الاستسلام وقلص جلين موراي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 51 لكن ليفربول حسم انتصاره الكبير بهدف لفيليب كوتينيو من ركلة حرة في الدقيقة 87 وآخر سجله لويس دنك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال أفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)