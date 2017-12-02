شاهد: تشيلسي يدك شباك نيوكاسل بثلاثية في البريمرليغ

واصل فريق تشيلسي، اليوم السبت، مطاردة فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

بادر فريق الضيوف بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق دوايت غايل، إلا أن تشيلسي أدرك التعادل عبر البلجيكي ايدين هازارد في الدقيقة 21.

وأضاف الإسباني ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 33 ليخرج تشيلسي صاحب الأرض والجمهور متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.

ومع حلول الدقيقة 74 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لتشيلسي سجلها هازارد في الشباك مسجلًا الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريقه.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 32 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.