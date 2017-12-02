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شاهد: برشلونة يتعادل 2-2 مع سلتا فيغو ويهدر نقطتين ثمينتين

2/12/2017

أهدر برشلونة نقطتين جديدتين في صراعه من أجل استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم وسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع سلتا فيغو اليوم (السبت).

في المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسييداد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط فقط أمام بلنسية صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفا على خيتافي غدا (الأحد) في  مباراة أخرى بنفس المرحلة.

والتعادل هو الثاني على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم  حيث تعادل الفريق في المرحلة الماضية مع منافسه المباشر بلنسية لكن  تعادل اليوم شهد أول نقطتين يهدرهما برشلونة في المباريات التي خاضها  على ملعبه حتى الآن.

وكان سلتا فيغو البادئ بالتسجيل عن طريق ياغو أسباس في الدقيقة 20 ورد برشلونة بهدف التعادل عن طريق النجم الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 .

وفي الشوط الثاني ، تقدم برشلونة بهدف سجله لويس سواريز في الدقيقة 62 وتعادل ماكسيميليانو جوميز بهدف للضيوف في الدقيقة 70 ليرفع سلتا فيغو  رصيده إلى 18 نقطة ويتقدم للمركز الثاني مؤقتا. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + رويترز
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