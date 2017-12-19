شاهد: ميسي يفوز بجائزتي أفضل لاعب وهداف الدوري الإسباني

فاز نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزتي صحيفة ماركا الإسبانية عن كونه هدافا وأفضل لاعب في الدوري الإسباني لكرة القدم، الإثنين.

وتدعى جائزة هداف الدوري التي فاز بها ميسي، جائزة دي ستيفانو، وكان ميسي سجل 37 هدفًا في الدوري في الموسم الفائت.

وكان هذا الفوز الرابع لميسي بلقب هداف الدوري الإسباني.

وفاز زميل ميسي في برشلونة، أندريس إنيستا بجائزة أفضل لاعب في منتخب إسبانيا لكرة القدم.

كما فاز لاعب سلتا فيغو، إياغو أسباس، بجائزة الهداف الإسباني في الدوري الإسباني، بعد أن كان قد سجل 19 هدفًا في الدوري.

وفاز يان أوبلاك بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني عن الموسم الفائت، بعد أن سمح لـ21 هدفًا فقط بهز شباكه.

وقال ميسي "ربما حلمي أن تكون المواجهة النهائية في نهائيات كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين. لكن الأكيد هو أن حلمي هو أن أشارك في نهائيات ثانية لكأس العالم، وأن أكون محظوظا لأفوز باللقب".

وتابع "ربما نلاقي إسبانيا في مواجهة لا تكون النهائي. لكن الأولويات الآن تقتضي التركيز على مرحلة المجموعات، فمجموعتنا معقدة، وسنرى كيف تسير الأمور بعدها. لكن الحلم الكبير هو الفوز بكأس العالم".

وأكد ميسي "ليس الفوز بلقب هداف الدوري من أولوياتي. إن الأهداف جماعية. نريد الفوز بالألقاب جميعا. نريد الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال وكأس الملك. بعدها، يأتي التركيز على هذه الألقاب الفردي. لكنها ليس من أولوياتي".

وقال إنيستا "علينا أن نشارك في كأس العالم ومعنا طموح كبير بعد أن خيبنا أمل الناس في نهائيات كأس العالم الفائتة. علينا أن نصحو من غفوتنا. يجب أن نركز على دور المجموعات، وأن نزيد الثقة بأنفسنا وأن نقدم أداءً جيدا. وأنا أعتقد أن عندنا منتخبا قويا جدا قادرا على الوصول إلى نهائيات البطولة".

وقال أوبلاك "غريزمان لاعب قوي ويلعب معنا. لا نعرف ماذا سيحصل مستقبلا. لكني أتدرب معه مثل باقي لاعبي أتلاتيكو مدريد".