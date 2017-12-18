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وست بروميتش يتوصل لاتفاق يبقي حجازي ضمن صفوفه حتى 2022

اللاعب المصري أحمد حجازي
اللاعب المصري أحمد حجازي
18/12/2017

أعلن وست بروميتش البيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الاثنين) أنه توصل لاتفاق مع المدافع أحمد حجازي المعار من الأهلي المصري ليبقى ضمن صفوفه حتى 2022.

ولعب حجازي (26 عاما) والمنضم لوست بروميتش في يوليو/تموز الماضي، أساسيا في 18 مباراة وهو إجمالي عدد المباريات التي خاضها الفريق في الدوري هذا الموسم. كما سجل هدف الفوز لفريقه أمام بورنموث في أول مباراة بالدوري.

وقال حجازي لاعب منتخب مصر لموقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد جدا مع الفريق وسعيد للغاية لأنني جزء من هذه المجموعة من اللاعبين.

"أعرف أن النتائج ليست هي المرجوة في الوقت الحالي. لكن الروح المعنوية مرتفعة هنا وأنا واثق تماما من أننا سنتمكن من تعديل النتائج لصالحنا قريبا".

وغابت الانتصارات عن وست بروميتش في 16 مباراة ويحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعها من انتصارين وثمانية تعادلات وثماني هزائم.

وسيحل وست بروميتش ضيفا على ستوك سيتي صاحب المركز 17 يوم السبت المقبل.

المصدر : رويترز
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