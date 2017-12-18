"نهائي عائلي" مصري في بطولة بيل العالمية للإسكواش في إنجلترا

فاز المصري محمد الشوربجي على شقيقه مروان (الأحد) ليفوز للمرة الأولى في مشواره بلقب العالم للرجال عندما فاز ببطولة بيل العالمية التي جرت في مانشستر بإنجلترا.

كما فازت المصنفة الثانية عالميا المصرية رنيم الوليلي، على مواطنتها المصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني، لتنتزع لقب السيدات في البطولة نفسها.

وهذه مشاركة الوليلي (28 عاما) الثالثة في نهائي هذه البطولة، وذلك بعد مشاركتها في نهائي بطولة 2014 وفي نهائي البطولة التي جرت شهر أبريل/نيسان الماضي، وفازت بها بسهولة نور الشربيني.

لكن الوليلي ثأرت في مانشستر عندما فازت على نور الشربيني بثلاثة أشواط مقابل شوط، خلال البطولة، بينما كان يشجعها من المدرجات زوجها المصنف السابع عالميا، طارق مؤمن.

أما محمد الشوربجي فقد فاز للمرة الأولى في مشواره بلقب العام بعد انتصاره على شقيقه، مروان الشوربجي، بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وقدم اللاعبان أداء قويا في المباراة غير أن محمد الشربجي استغل خبرته الواسعة ليفوز بالمباراة.

وهذا اللقاء هو الحادي عشر بين الشقيقين في بطولات الاسكواش. وقد حقق محمد ثمانية انتصارات مقابل ثلاثة لمروان.

وشهدت القاعة لحظات مؤثرة بعد فوز محمد على شقيقه مروان، حيث تعانق اللاعبان وكادا أن يبكيا، وهو نفس حال الوالدين أيضا في المدرجات.

وقال محمد بتأثر شديد: "عندما فاز مروان في الدور قبل النهائي شعرت بسعادة من أجله بسبب الوصول إلى نهائي بطولة العالم. لكن فجأة شعرت بصدمة إذ أصبحت مطالبا بالفوز على شقيقي حتى أحرز اللقب".

وتابع المصنف الثالث عالميا الذي سيكون مرشحا لاستعادة صدارة التصنيف بعدما أحرز خمسة ألقاب هذا العام وخسر مرة واحدة فقط في 31 مباراة: "نحن نعطي شيئا استثنائيا ومختلفا لهذه الرياضة. أتمنى أن تكون هذه بداية للتنافس الكبير بيننا".

وبدأ نبوغ محمد في الاسكواش خلال وجوده في مصر لكنه قرر السفر إلى إنجلترا وعمره 15 عاما حتى يتدرب تحت قيادة أسطورة اللعبة السابق جونا بارينغتون.

وسار مروان على خطى شقيقه ولحق به إلى إنجلترا بعد عامين. ويقيم الشقيقان هناك حتى الآن.

وتفوق على ثلاثة أبطال سابقين للعالم في طريق الوصول إلى النهائي وهم رامي عاشور والإنجليزي نيك ماثيو والفرنسي غريغوري جولتييه.