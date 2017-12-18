فرح يفوز بجائزة بي بي سي لأفضل شخصية رياضية في 2017

كلل البطل الأولمبي البريطاني وبطل العالم محمد (مو) فرح موسمه الأخير في منافسات ألعاب القوى داخل المضمار بالفوز بجائزة الإذاعة البريطانية بي بي سي لأفضل شخصية رياضية في عام 2017.

واختير فرح، الذي فاز هذا العام في لندن بالميدالية الذهبية السادسة في بطولات العالم عندما حسم سباق عشرة آلاف متر، في المركز الأول بينما جاء خلفه جوناثان ريا، متسابق الدراجات النارية، والعداء جوني بيكوك متسابق ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم ينضم أنطوني جوشوا بطل العالم في الملاكمة في وزن الثقيل ولويس هاميلتون بطل العالم في بطولة فورمولا 1 للسيارات لقائمة أفضل ثلاث شخصيات رياضية.

وجمع فرح، الذي ولد في الصومال لكنه انتقل إلى بريطانيا وعمره ثماني سنوات، بين لقبي خمسة وعشرة آلاف متر في أولمبياد 2012 وأولمبياد 2016 إضافة إلى حصد ست ميداليات ذهبية في المسافتين.

وأنهى المتسابق، البالغ عمره 34 عاما، مشواره داخل المضمار هذا العام من أجل التركيز على منافسات الركض في سباقات الطرق.

وبدا أن فرح لم يتوقع التتويج بالجائزة وكان قريبا من البكاء، وقال إنه صُدم من الفوز بمثل هذه الجائزة القيمة على حساب رياضيين بارزين.

وقال فرح "إنه لمن الرائع والصعب التفكير في ذلك.. لم أكن أتخيل أني سأفوز بهذه الجائزة لكن… أي شيء يمكن أن يحدث. إذا عمل المرء بجدية فإنه يستطيع تحقيق أحلامه".