صلاح وماني وأوباميانغ يتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي

يسعى محمد صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تكرار إنجاز مواطنه محمود الخطيب عام 1983 ونيل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على صفحته الرسمية على فيسبوك (الإثنين) القوائم المختصرة لجوائزه، والتي ضمت في جائزة أفضل لاعب لهذا العام المصري صلاح (25 عاما) والسنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، وبيير-إيمريك أوباميانغ لاعب منتخب الغابون وبروسيا دورتموند الألماني.

وكان صلاح تفوق على الإثنين لينال جائزة أفضل لاعب كرة قدم افريقي للعام الحالي في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأسبوع الماضي.

وحال فوز صلاح هذا العام ستذهب الجائزة للاعب عربي للمرة الثانية على التوالي وذلك عقب فوز الجزائري رياض محرز لاعب وسط ليستر سيتي الإنجليزي بالجائزة العام الماضي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم إلى الرقم 20 ليتقدم بهدفين على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 14 هدفا وذلك بعد تسجيله لهدفه في مرمى بورنموث الأحد.

وقاد صلاح مصر للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 والوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون.

وكان محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق أقرب لاعب مصري إلى الجائزة في السنوات الماضية بعدما احتل المركز الثاني في 2008 خلف إيمانويل أديبايور مهاجم توغو.

* ظهور مصري واضح

كما التحق المنتخب المصري بالقائمة المختصرة لأفضل منتخب في 2017 إلى جانب المنتخبين النيجيري والكاميروني.

وبلغ منتخب مصر الملقب بالفراعنة نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وذلك في ثالث ظهور له في النهائيات والأول منذ نسخة إيطاليا قبل 27 عاما.

كما تأهلت مصر لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2017 وذلك عقب الغياب عن ثلاث نسخ متتالية من البطولة.

واستطاعت مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات، بلوغ النهائي لتخسر أمام الكاميرون التي توجت باللقب للمرة الخامسة والأولى منذ عام 2002.

كما انضم الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر للقائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب في القارة إلى جانب الحسين عموتة مدرب الوداد البيضاوي المغربي، والألماني جيرنوت رور مدرب نيجيريا والذي قاد الفريق لنهائيات كأس العالم 2018 بعد مشوار رائع دون هزيمة في التصفيات.

وسيتنافس الأهلي وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا على جائزة أفضل ناد في القارة إلى جانب الوداد البيضاوي بطل أفريقيا، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية الذي نال لقب كأس الاتحاد الأفريقي هذا العام.

وعلى صعيد أفضل لاعب شاب، انحصرت المنافسة بين السنغالي كريبين دياتا والزامبي باتسون داكا والمالي سلام جيدو.

وتتنافس النيجيرية أسيسات أوشوالا وكريستينا كجتلانا من جنوب أفريقيا والكاميرونية غابريل أونجين على جائزة أفضل لاعبة في القارة، بينما سيتنافس منتخب غانا تحت 20 عاما ومنتخب نيجيريا تحت 20 عاما ومنتخب جنوب أفريقيا على جائزة أفضل منتخب للسيدات في 2017.

وسيتم إعلان أسماء الفائزين بناء على تصويت مدربي المنتخبات أو المديرين الفنيين للاتحادات الوطنية بالإضافة إلى عشرة أفراد من مجموعة مستقلة من خبراء الإعلام.

وللمرة الأولى سيشارك قادة المنتخبات الوطنية في التصويت. وسيقام حفل توزيع الجوائز بمدينة أكرا في غانا يوم الرابع من يناير/كانون الثاني 2018.