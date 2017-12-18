صلاح: أتمنى الفوز بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

أبدى المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول رغبته في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وفي تصريح لموقع النادي الإلكتروني، اليوم (الاثنين) قال صلاح "أعلم أن الفريق لم يفز بالدوري الإنجليزي منذ فترة طويلة، لهذا أتمنى أن أفوز به مع ليفربول، لدينا فريق رائع، ومدرب رائع، لذا كل شيء جيد داخل النادي، وأثق في أننا نستطيع الفوز بالألقاب سوياً".

وأضاف "أشعر بالسعادة حينما تقوم الجماهير بغناء اسمي، أتمكن من سماعهم على أرضية الملعب ويجعلونني سعيدا، أتوجه بالشكر لهم على هذا، حقًا أنا أحترمهم كثيرا، أن تقوم الجماهير بغناء اسمك عقب 3 أشهر فقط شيء كبير للغاية بالنسبة لي ويعني لي الكثير".

وأوضح صلاح "أشعر بالسعادة هنا والأمور جيدة، ولكن بصراحة لا أحبذ الخروج من المنزل كثيرًا، أقضي معظم أوقاتي مع عائلتي في المنزل، أسرتي تحب ليفربول".

وعن سبب انتقاله لنادي ليفربول، قال صلاح "ليفربول الأنسب لي لعدة أشياء، اعتدت اللعب بليفربول في ألعاب الفيديو حينما كنت في الـ18 أو الـ19 من عمري، وكان الفريق يضم غيرارد وسامي هيبيا وكاراغر ومايكل أوين وتشابي ألونسو".

وأوضح "طريقة اللعب هنا مختلفة عن روما، لهذا احتجت من أسبوعين لثلاثة حتى أتأقلم، وأعتقد أننا نعمل سويًا بشكل جيد ولكن علي القول أننا في حاجة للفوز بالعديد من المباريات حتى نحتل مركزا أفضل".