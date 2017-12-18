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رياضة|الجزائر

انزعاج سعودي من صورة تجمع بين ترمب والملك سلمان رفعها مشجعون جزائريون

الصورة تداولها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع وأثارت غضبا كبيرا بين الجمهور السعودي
الصورة تداولها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع وأثارت غضبا كبيرا بين الجمهور السعودي
18/12/2017

خلفت صورة كبيرة رفعتها جماهير رياضية جزائرية بأحد ملاعب شرقي البلاد، قبل يومين، تضامنا مع قضية القدس، جدلا كبيرا.

فقد أن أعلن السفير السعودي في الجزائر سامي بن عبد الله الصالح، "انزعاج" المملكة من ظهور الملك سلمان بن عبد العزيز إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأمس الأول السبت، رفع مشجعون بمدينة عين مليلة (شرق)، خلال مباراة جمعت فريقهم مع نادي غالي معسكر (غرب) "لافتة كبيرة"، حملت صورة فيها وجه واحد نصفه للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والثاني للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وإلى جانبهما مجسم للمسجد الأقصى بالقدس، مرفقة بعبارة "وجهان لعملة واحدة".

وجاءت هذه الخطوة من المشجعين للتعبير عن احتجاجهم على قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأمس الأحد، تداول ناشطون جزائريون وسعوديون هذه الصورة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسط تراشق بسبب ما اعتبره مغردون سعوديون "إساءة" للملك، فيما قال جزائريون إنها عفوية وتعبر فقط عن تضامنهم مع القدس.

وتناقلت وسائل إعلام سعودية هذا الخبر على نطاق واسع أيضا واعتبرته "إهانة" للملك سلمان بن عبد العزيز، بعد أن ظهر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكتب السفير السعودي بالجزائر سامي الصالح، على موقع "تويتر" تغريدة رد فيها على أحد النشطاء من بلاده احتج على الصورة بالقول "جاري التأكد من ذلك، وسنقوم بما يجب".

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الجزائرية على القضية إلى حد الآن.

وكتب أنيس رحماني، مدير فضائية "النهار"، المقربة من دوائر الحكم، تغريدة على "تويتر" جاء فيها "حكمة الدبلوماسية الجزائرية ستحبط هذه المناورة الخبيثة للتشويش على المواقف المتزنة للجزائر".

وجاءت هذه الحادثة بالتزامن مع زيارة سيقوم بها، اليوم (الاثنين) عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، تدوم أربعة أيام، لبحث العلاقات بين البلدين مع عدة مسؤولين محليين.

المصدر : الأناضول
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