البرازيلي كاكا يعتزل عن 35 عاما

أعلن البرازيلي كاكا، لاعب وسط ميلانو وريال مدريد السابق، اعتزاله كرة القدم الأحد.

وقال اللاعب، البالغ عمره 35 عاما، على حسابه على تويتر: "كانت مسيرتي أكبر بكثير مما تخيلت. شكرا لكم. أنا جاهز حاليا للخطوة التالية في رحلتي".

وأعلن كاكا هذا العام أنه لن يمدد عقده مع أورلاندو سيتي، لكنه ترك الباب مفتوحا للعودة إلى ميلانو، وهو النادي الذي صنع فيه اسمه.

وقال في مقابلة مع محطة غلوبو التلفزيونية في البرازيل: "أريد المشاركة في النادي بطريقة أخرى.. كمدرب أو مدير رياضي أو شخص يتولى دورا للربط بين الملعب والنادي. أعددت نفسي بجدية كبيرة حتى أكون لاعبا محترفا وأريد الاستعداد لهذا الدور الجديد".

وقال إن ميلانو، الذي فاز معه بدوري أبطال أوربا في 2007، عرض عليه دورا لكنه لم يحدد طبيعة الوظيفة، كما لم يقل إن كان قبلها أم لا.

وعرض ميلانو وكذلك نادي طفولته ساو باولو عقدا لتمديد مسيرته في الملاعب لكن كاكا، الذي كان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بكأس العالم 2002 وآخر لاعب برازيلي ينال جائزة أفضل لاعب في العالم في 2007، قال إن الوقت قد حان لإعلان اعتزاله.