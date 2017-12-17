كلوب: صلاح المتألق ليس بحاجة إلى الراحة حاليا

قال يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، إن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لا يحتاج للراحة حاليا، وإن النادي هو من يقوم بتحديد فترات مشاركته.

وشكل صلاح، مهاجم ليفربول، أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وغاب صلاح، كبير هدافي ليفربول برصيد 19 هدفا في 25 مباراة في كافة المسابقات، عن مباراة واحدة فقط هذا الموسم أمام ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الانجليزية والتي خسرها ليفربول في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقل عن كلوب قوله لصحيفة ليفربول إيكو: "لقد حصل على وقت للراحة بالفعل. لم يلعب مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة ولم يشارك أمام ستوك منذ البداية. نمنحه قسطا من الراحة كلما تيسر ذلك. هكذا تسير الأمور".

وأضاف كلوب: "لست واثقا بشأن ما إذا كان خاض المزيد من الدقائق مقارنة ببقية اللاعبين في الفريق، لكنه يبدأ المباريات بشكل منتظم وهذا حقيقي بالفعل".

وتابع قائلا: "هذا بسبب أنه يمر بأوقات جيدة للغاية ومن الصعب التفكير في تركه على مقاعد البدلاء".

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدفا في 17 مباراة مع ليفربول الذي يحتل المركز السادس والذي سيتوجه للقاء بورنموث الأحد.