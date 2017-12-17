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شاهد: هيمنة مصرية في بطولة عالمية للاسكواش في بريطانيا

17/12/2017

هيمن لاعبو مصر على مباريات الدور النصف النهائي لبطولة "إيه جي بيل" العالمية للاسكواش، والتي جرت السبت في مدينة مانشستر الإنجليزية .

وسيكون نهائي الرجال والسيدات في البطولة، "مصريا خالصا"، اليوم (الأحد).

ونجح الشقيقان محمد ومروان الشوربجي في الفوز على المصنف الأول عالميًا الفرنسي غريغوري غوتير والمصنف الثالث المصري على فرج في الدور النصف النهائي .

وفي منافسات السيدات نجحت المصريتان نور الشربيني ورنيم الوليلي في الفوز على نور الطيب من مصر والفرنسية كاميل سيرمي .

وبسهولة جدا تغلب محمد الشوربجي على غريغوري غوتير بثلاثة أشواط مقابل لا شيء خلال 52 دقيقة، في حين واجه مروان الشوربجي صعوبة كبيرة في الفوز على مواطنه علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال 75 دقيقة .

وفي منافسات السيدات تغلبت نور الشربيني على مواطنتها نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوطين خلال 63 دقيقة، بينما فازت رنيم الوليلي بسهولة جدًا على الفرنسية كاميل سيرمي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء خلال 39 دقيقة.

المصدر : أسوشيتد برس
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