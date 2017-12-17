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شاهد: مانشستر سيتي يسحق توتنهام برباعية ويبتعد بالصدارة

16/12/2017

أحكم مانشستر سيتي قبضته بشكل مذهل على الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت) بعد فوزه 4-1 على توتنهام هوتسبير ليبتعد بفارق 14 نقطة في الصدارة.

ووضع ايلكاي جندوجان مانشستر سيتي في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 14 بعد ركلة ركنية من ليروي ساني وبينما أتيحت لتوتنهام بعض الفرص، فإنه لم يكن هناك ما يوقف سيتي في الشوط الثاني.

وأطلق كيفن دي بروين تسديدة هائلة مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 70 وبعد خمس دقائق أخرى أهدر سيتي ركلة جزاء عندما سدد جابرييل جيسوس في القائم.

وجاء الهدف الثالث قبل عشر دقائق من النهاية عندما أنهى رحيم سترلينج هجمة مرتدة سريعة داخل الشباك من مدى قريب وأضاف جناح منتخب انجلترا الهدف الرابع بعد خطأ من ايريك داير وفشل هوجو لوريس في التعامل مع الكرة ليصبح منفردا بالمرمى الخالي من حارسه.

وقلص كريستيان إريكسن الفارق لتوتنهام في الوقت المحتسب بدل الضائع بمجهود فردي جيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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