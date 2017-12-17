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شاهد: لوكاكو ولينغارد يقودان مانشستر يونايتد لتجاوز وست بروميتش

17/12/2017

صمد مانشستر يونايتد في نهاية متوترة ليفوز 2-1 على وست بروميتش ألبيون اليوم (الأحد) ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 11 نقطة.

وأحرز روميلو لوكاكو مهاجم يونايتد ولاعب وست بروميتش السابق هدفه الـ15 هذا الموسم في الدقيقة 27 عندما حول كرة ماركوس راشفورد العرضية برأسه إلى الشباك.

وضاعف لاعب الوسط جيسي لينغارد النتيجة بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع المصري أحمد حجازي وأبدلت اتجاهها إلى الشباك بعد ثماني دقائق أخرى.

وبدا يونايتد في طريقه لفوز مريح لكن وست بروميتش سبب متاعب لفريق المدرب جوزيه مورينيو قرب النهاية عندما وضع البديل غاريث باري الكرة في الشباك من مدى قريب عقب ركلة ركنية في الدقيقة 77.

لكن يونايتد صمد ليستعيد تفوقه بفارق ثلاث نقاط عن تشلسي صاحب المركز الثالث. وأمضى وست بروميتش الآن 16 مباراة في الدوري بلا أي فوز وبقي في المركز قبل الأخير بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

المصدر : رويترز
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