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شاهد: صلاح يحرز هدفا عالميا في رباعية ليفربول أمام بورنموث

17/12/2017

أحرز فيليب كوتينيو ومحمد صلاح هدفين بجهد فردي جيد ليعود ليفربول إلى المربع الذهبي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برباعية في شباك بورنموث باستاد فيتاليتي (الأحد).

وافتتح كوتينيو التسجيل في الدقيقة 20 بعد أن شق طريقه متجاوزا مدافعي بورنموث قبل أن يسدد في الزاوية السفلى للمرمى.

وضاعف ديان لوفرين النتيجة بضربة رأس طائرة من مدى قريب بعد ست دقائق أخرى وجعل صلاح النتيجة 3-صفر قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول بعدما تجاوز الظهير الأيسر تشارلي دانييلز في الجهة اليمنى قبل أن يتفوق على الحارس أسمير بيجوفيتش بتسديدة جيدة بالقدم اليسرى.

وأرسل كوتينيو كرة عرضية إلى مواطنه البرازيلي روبرتو فيرمينو ليسجل هدف ليفربول الرابع برأسه في الدقيقة 66.

وهدف صلاح هو رقم 20 له بجميع المسابقات هذا الموسم ليتقدم بهدفين على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير في صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 14 هدفا.

ويخلو سجل ليفربول من الهزائم الآن في تسع مباريات بالدوري وتقدم للمركز الرابع في الترتيب بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي تراجع إلى المركز الخامس.

ولم يفز بورنموث في ست مباريات بالدوري وبقي في المركز 16 متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول عن هدف محمد صلاح "أحرزنا هدفا ثالثا من طراز عالمي".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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