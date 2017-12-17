شاهد: سان جيرمان يسحق رين برباعية ويعزز موقعه في الصدارة

عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم عبر اكتساح مضيفه رين 4 1/ السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سجل الهدفين الأول والرابع.

وافتتح نيمار التسجيل في الدقيقة الرابعة ثم أضاف الجناح الفرنسي الدولي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 17 وتكفل المهاجم الاوروجوياني ادينسون كافاني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75 وبعد دقيقة واحدة سجل نيمار الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

وجاء الهدف الوحيد لرين في الدقيقة 53 بتوقيع الكونغولي ندومبي موبيلي.