شاهد: رونالدو يقود ريال مدريد للتتويج بمونديال الأندية

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو (السبت) فريقه ريال مدريد الإسباني للتتويج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت في الإمارات.

وذلك للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وتغلب الفريق الملكي على منافسه غريميو البرازيلي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

أحرز رونالدو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، أصبح الريال أول فريق في العالم يحصل على البطولة مرتين متتاليتين في رقم جديد يضاف للملكي.

بذلك عادل ريال مدريد عدد ألقاب غريمه التقليدي برشلونة الإسباني بثلاث مرات لكل منهما.

ورغم التتويج لم يقدم الفريق الملكي الأداء المتوقع منه خلال البطولة سواء في مباراة نصف النهائي أمام الجزيرة الإماراتي والفوز بنتيجة 2-1، أو في مباراة اليوم.