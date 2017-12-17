شاهد: ركلة حرة تمنح تشيلسي الفوز على ساوثامبتون

عزز تشيلسي مكانه في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي بفوزه بهدف نظيف على ساوثامبتون باستاد ستامفورد بريدج (السبت) بفضل هدف من ماركوس الونسو.

وسجل الونسو من ركلة حرة في الزاوية السفلى لمرمى الحارس فريزر فورستر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول.

وهيمن تشيلسي على المباراة لفترات طويلة وكان بوسعه الفوز بنتيجة أكبر لكن فورستر تصدى لسلسلة من الفرص.

وتحسن أداء ساوثامبتون بعد مشاركة تشارلي أوستن بدلا من مانولو جابياديني في الشوط الثاني لكنه لم يستطع إدراك التعادل>

ومددت النتيجة المسيرة السيئة لفريق المدرب ماوريسيو بليجرينو بعدما فشل في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي وتراجع للمركز 12.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 38 نقطة متساويا مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي يحل ضيفا على وست بروميتش البيون غدا الأحد.