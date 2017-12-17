شاهد: تسديدة أوزيل المذهلة تقود أرسنال للفوز بهدف على نيوكاسل

منحت تسديدة مذهلة من مسعود أوزيل الفوز لأرسنال بهدف نظيف على ضيفه نيوكاسل يونايتد (السبت) والتقدم للمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأطلق أوزيل لاعب وسط منتخب المانيا تسديدة لا ترد داخل شباك الحارس روب ايليوت في الدقيقة 23 ليحقق ارسنال فوزه العاشر على التوالي في دوري الأضواء على نيوكاسل الذي حصد نقطة واحدة في أخر تسع مباريات في الدوري.

وأهدر صاحب الأرض العديد من الفرص في الشوطين بينما كاد نيوكاسل أن يهز الشباك عكس مجريات اللعب في الدقيقة 56 عندما أبعد بيتر تشك حارس أرسنال تسديدة للمهاجم الإسباني خوسيلو.

وقدم الظهير الأيسر الموهوب اينزلي ميتلاند-نايلز مباراة جيدة أخرى مع أرسنال وكاد أن يهز الشباك بعد مجهود فردي فيما اقترب اليكسيس سانشيز وجاك ويلشير من التسجيل أيضا وسط تراجع الفريق الضيف للدفاع.