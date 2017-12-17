البث الحي
رياضة

شاهد: إنتر ميلان يخسر للمرة الأولى هذا الموسم بثلاثية أمام أودينيزي

16/12/2017

ألحق فريق أودينيزي الإيطالي الخسارة الأولى بفريق إنتر ميلان بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة

وسجل أهداف أودينيزي كيفين لاسانيا في الدقيقة 14 ورودريغو دي بول في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وأنتونين باراك في الدقيقة 77 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإنتر ميلان ماورو إيكاردي في الدقيقة 15.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة ورفع أودينيزي رصيده إلى 21 نقطة.

يذكر أن هذه الخسارة الأولى التي يتلقاها الإنتر في الدوري هذا الموسم حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في أربع، فيما يعد هذا الفوز السابع لأودينيزي هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات في حين لم يحقق أي تعادل هذا الموسم.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)