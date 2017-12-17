شاهد: إنتر ميلان يخسر للمرة الأولى هذا الموسم بثلاثية أمام أودينيزي

ألحق فريق أودينيزي الإيطالي الخسارة الأولى بفريق إنتر ميلان بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة

وسجل أهداف أودينيزي كيفين لاسانيا في الدقيقة 14 ورودريغو دي بول في الدقيقة 61 من ركلة جزاء وأنتونين باراك في الدقيقة 77 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإنتر ميلان ماورو إيكاردي في الدقيقة 15.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة ورفع أودينيزي رصيده إلى 21 نقطة.

يذكر أن هذه الخسارة الأولى التي يتلقاها الإنتر في الدوري هذا الموسم حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في أربع، فيما يعد هذا الفوز السابع لأودينيزي هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات في حين لم يحقق أي تعادل هذا الموسم.