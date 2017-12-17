البرازيلي كاكا يعتزل كرة القدم

أعلن البرازيلي كاكا لاعب وسط ميلانو وريال مدريد السابق اعتزاله كرة القدم اليوم (الأحد).

وقال اللاعب البالغ عمره 35 عاما في حسابه على تويتر "كانت مسيرتي أكبر بكثير مما تخيلت. شكرا لكم. أنا جاهز حاليا للخطوة التالية في رحلتي".

وأعلن كاكا هذا العام أنه لن يمدد عقده مع أورلاندو سيتي لكنه ترك الباب مفتوحا للعودة إلى ميلانو، وهو النادي الذي صنع فيه اسمه.

وقال في مقابلة مع محطة جلوبو التلفزيونية في البرازيل "أريد المشاركة في النادي بطريقة أخرى، مدربا أو مديرا رياضيا أو شخصا يتولى دورا للربط بين الملعب والنادي".

"أعددت نفسي بجدية كبيرة حتى أكون لاعبا محترفا وأريد الاستعداد لهذا الدور الجديد".

وقال إن ميلانو، الذي فاز معه بدوري أبطال أوربا في 2007، عرض عليه دورا لكنه لم يحدد طبيعة الوظيفة ولم يقل إن كان قبلها.

وعرض ميلانو وكذلك نادي طفولته ساو باولو عقدا لتمديد مسيرته في الملاعب لكن كاكا، الذي كان ضمن تشكيلة البرازيل الفائزة بكأس العالم 2002 وآخر لاعب برازيلي ينال جائزة أفضل لاعب في العالم في 2007، قال إن الوقت قد حان لإعلان اعتزاله.

وسبق لكاكا اللعب لفرق ساو باولو البرازيلي وإي سي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني. وكانت أبرز ألقابه مع الأندية التي لعب لها مع ساو باولو عندما حقق معه بطولتي كأس ريو وكأس باوليستا. ومع إي سي ميلان حقق كأس السوبر الأوربي ودوري أبطال أوربا مرتين في كل منهما، والدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي وكأس العالم للأندية مرة واحدة في كل منهم.

وحقق مع ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني (الليغا) وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر المحلي مرة واحدة في كل منهم.

وعلى صعيد منتخب بلاده، حقق كاكا مع راقصي السامبا بطولة كأس العالم مرة واحدة، وكأس القارات مرتين.

أما أبرز إنجازاته الشخصية فهي لقب هداف دوري أبطال أوربا، وأفضل لاعب في كأس العالم للأندية وكأس القارات وأفضل لاعب في العالم.