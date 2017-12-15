غوارديولا وصلاح الأفضل في نوفمبر بالدوري الانجليزي

فاز بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الثالثة على التوالي.

بينما أصبح المتألق محمد صلاح أول مصري ينال جائزة لاعب الشهر.

ويتصدر سيتي الذي يخلو سجله من الهزائم الترتيب برصيد 49 نقطة وفاز على أرسنال وليستر سيتي وهدرسفيلد تاون وساوثامبتون في نوفمبر تشري الثاني ليمدد مسيرة انتصاراته إلى 15 مباراة.

وتفوق غوارديولا على أنطونيو كونتي مدرب تشلسي وشون دايك مدرب بيرنلي ويورغن كلوب مدرب ليفربول وجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وأرسين فينغر مدرب أرسنال.

ونال صلاح متصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب في أفريقيا في 2017 هذا الأسبوع وسجل سبعة أهداف في نوفمبر/ تشرين الثاني ليرفع رصيده إلى 13 هدفا.

وهز الشباك مرتين في الفوز على كل من وست هام يونايتد وساوثامبتون وستوك سيتي كما سجل الهدف الافتتاحي في التعادل 1-1 مع تشلسي حامل اللقب.

وتفوق صلاح على روبي برادي لاعب بيرنلي وكيفن دي بروين ورحيم سترلينغ ثنائي مانشستر سيتي وآشلي يانغ لاعب مانشستر يونايتد وإيدن هازارد لاعب تشلسي وشكودران مصطفى لاعب أرسنال.