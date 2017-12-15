زيدان: صلاح لاعب كبير وأمامه هامش للتطور

كال زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، المديح للاعب المصري محمد صلاح جناح ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حاليا، ووصفه بأنه "لاعب كبير".

وعلى هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال وجريميو في نهائي كأس العالم للأندية في أبو ظبي (السبت) قال زيدان: "أعتقد أنه لاعب كبير، وأظهر ذلك في وقت سابق مع روما، والآن يقدم مستويات رائعة مع ليفربول وأصبح عنصرا مهما جدا في فريقه".

وأضاف: "يتطور صلاح بشكل كبير، ولا يزال شابا وأمامه هامش للتحسن. لا أتحدث عادة عن لاعبين في فرق أخرى، لكنه لاعب يحظى بتقدير كبير مني".

وتوقعت وسائل إعلام في الآونة الأخيرة وجود اهتمام من ريال مدريد بصلاح الذي نال جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم (الجمعة).

كما نال صلاح، متصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 13 هدفا، هذا الأسبوع جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأفضل لاعب في أفريقيا في 2017.