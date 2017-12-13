زيدان: رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

قال زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم (الثلاثاء) إن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ الكرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي للحديث عن كأس العالم للأندية.

وهنأ زيدان لاعبه رونالدو على فوزه بجائزة الكرة الذهبية، وقال إنه أفضل لاعب في العالم، وسط حديثه عن الاستعدادات لمواجهة الجزيرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء.

ويستهل ريال مدريد مشوار الدفاع علن لقبه في بطولة كأس العالم للأندية الأربعاء في مواجهة نصف نهائي أمام الجزيرة.

وكان زين الدين زيدان قاد الريال إلى فوز بلقب هذه البطولة في العام 2016 في اليابان على حاب كاشيما أنتليرز بفوز بأربعة أهداف لهدفين، سجل منها رونالدو ثلاثية لريال مدريد.

هذا وفاز الجزيرة الإماراتي بطل الخليج على أوروا رد دايموندز بهدف نظيف يوم السبت الماضي.

أما ريال مدريد، فسحق في مواجهته الأخيرة إشبيلية في الدوري الإسباني بخامسية نظيفة، سجلها لاعبوه في الشوط الأول من المواجهة.

كذلك فاز المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدها بلقب الكرة الذهبية، وهو أمر وصفه مدربه زين الدين زيدان بالمستحق.

يشار إلى أن الفائز من مواجهة اليوم الأربعاء يلاقي غريميو البرازيلي أو باتشوكا المكسيكي في النهائي يوم السبت.

وقال زيدان "ندرك أنه ليست هناك مواجهة سهلة. هذه مواجهة نصف نهائي والخصم يبدو سهلا لكن ليس من وجهة نظرنا. سوف نلعب بقوة ولن نستخف بالخصم، بل على العكس، نعتقد أن المواجهة ستكون صعبة".

وتابع "الكل يلعب بكل قوته في البطولة، وكل شيء ممكن في لعبة كرة القدم. علينا أن نركز جيدا وأن نستعد بأفضل ما يمكن وهذا ما نفعله مؤخرًا".

وأضاف "لكل الحق في إبداء وجهة نظره، لكني أجد أن رونالدو أفضل لاعب، وهو أثبت قدراته بما أنجزه وبتاريخه مع هذا النادي الذي يرتدي قميصه. أنا سعيد لأن هذا اللاعب معي وهو الأفضل".