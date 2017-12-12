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رياضة|الهند

شاهد: مارادونا يرفع الستار عن تمثال له في الهند

12/12/2017

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عن تمثال له بمدينة كلكتا الهندية.

وتدفق المئات من عشاق مارادونا على موقع الاحتفال ليشهدوا لحظة رفع الستار عن التمثال الذي يصور مارادونا حاملا كأس العالم عقب فوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم عام 1986.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مارادونا (57 عاما) قام خلال الاحتفال بتوزيع شيكات نقدية لمرضى السرطان، كما تبرع بسيارة إسعاف مكيفة.

ووصل مارادونا لمدينة كلكتا يوم الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام، يتوقع أن يشارك خلالها في مباراة خيرية يشارك فيها قائد فريق الكريكيت الهندي سوراف جانغولي.

المصدر : رويترز
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