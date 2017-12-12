الوداد يخسر من أوراوا الياباني ويحل سادسا في مونديال الأندية

خسر الوداد البيضاوي المغربي بطل افريقيا 3-2 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا ليكتفي بالمركز السادس في كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقادت ثنائية البرازيلي ماوريسيو أنطونيو بطل آسيا للفوز بالمباراة والمركز الخامس بواقع هدف في كل شوط.

وأحرز أنطونيو الهدف الأول بعد 18 دقيقة من البداية بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء. وأدرك إسماعيل الحداد التعادل لبطل افريقيا بعدها بثلاث دقائق عبر ركلة حرة خدعت دفاع وحارس الفريق الياباني وسكنت الشباك.

لكن يوسوكي كاشيواجي أعاد أوراوا للمقدمة في الدقيقة 26 عندما تابع تمريرة عرضية من زميله البرازيلي رافائيل سيلفا وضعها بسهولة في المرمى.

وكاد الوداد أن يعدل النتيجة بعد عرضية من الحداد تابعها وليد الكرتي برأسه لكن شوساكو نيشيكاوا حارس الفريق الياباني تصدى لها.

وجعل أنطونيو النتيجة 3-1 بعد مرور ساعة من البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولجأ حكم المباراة إلى مساعده للقطات الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لصالح يوسف رابح قائد الوداد قلص بها رضا الهجهوج الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعقب المباراة قال الحسين عموتة مدرب الوداد إن وصول الفريق متأخرا إلى أبوظبي ثم الخسارة أمام باتشوكا في المباراة الأولى أثر بالسلب عليه.

وخسر الوداد أمام باتشوكا المكسيكي 1- صفر في المباراة السابقة.