البث الحي
رياضة

شاهد: برشلونة يحلق على قمة "الليغا" بهدفين في فياريال

10/12/2017

واصل فريق برشلونة (الأحد) التغريد منفردًا على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب برشلونة على مضيفه فياريال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 60 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء مباشرة لدانيال رابا ليلعب فياريال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف المنافس ليتمكن في الدقيقة 72 الأورغوياني لويس سواريز من تسجيل هدف التقدم.

وأضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 83 لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة ليوسع فارق النقاط مع فالنسيا إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد فياريال عند 21 نقطة في المركز السادس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)