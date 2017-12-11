شاهد: برشلونة يحلق على قمة "الليغا" بهدفين في فياريال

واصل فريق برشلونة (الأحد) التغريد منفردًا على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب برشلونة على مضيفه فياريال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للمسابقة المحلية.

ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 60 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء مباشرة لدانيال رابا ليلعب فياريال الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف المنافس ليتمكن في الدقيقة 72 الأورغوياني لويس سواريز من تسجيل هدف التقدم.

وأضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 83 لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 39 نقطة ليوسع فارق النقاط مع فالنسيا إلى 5 نقاط، بينما تجمد رصيد فياريال عند 21 نقطة في المركز السادس.