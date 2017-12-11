المصري محمد صلاح يفوز بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب في أفريقيا

فاز المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي (الاثنين) بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم لشبكة "بي بي سي" البريطانية.

وتفوق صلاح على زميله بالفريق، السنغالي ساديو ماني بعد خروج الغابوني بيير أوباميانغ المحترف في بوروسيا دورتموند الألماني من الصراع النهائي.

بذلك، أصبح صلاح خامس لاعب عربي يفوز بالجائزة حيث سبقه الثنائي المصري محمد بركات ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008، والثنائي الجزائري ياسين براهيمي ورياض محرز عامي 2014 و2016.

وفي تصريح تليفزيوني، قال صلاح "أود أن أوجه الشكر لزملائي بالفريق والجهاز الفني بقيادة الألماني يورغن كلوب على دعمهم لي، فهم أصحاب الفضل في تتويجي بالجائزة".

وسبق لصلاح أن فاز بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا عام 2012 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، وأفضل لاعب في الدوري السويسري 2013، وأفضل لاعب في روما الإيطالي بموسم 2015 – 2016، وجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب عربي في 2016، كما تواجد في التشكيلة المثالية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2016، والتشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالغابون.

وقاد صلاح منتخب مصر للصعود إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالغابون مطلع العام الحالي بعد غياب 3 دورات متتالية، كما قاد "الفراعنة" للصعود إلى بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل بعد غياب دام 28 عامًا.

وسجل محمد صلاح 5 أهداف في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ليلعب دوراً حاسماً في صعود منتخب بلاده لبطولة كأس العالم.

وأصبح الهداف الأول لليفربول الموسم الحالي بجميع المسابقات برصيد 19 هدفاً، كما يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليغ) برصيد 13 هدفاً متفوقاً بفارق هدف وحيد عن أقرب منافسيه هاري كين لاعب توتنهام.

ونجح محمد صلاح في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة النادي روبي فاولر، بعدما سجل 9 أهداف في أول 12 مباراة مع ليفربول ببطولة الدوري.