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شاهد: هزيمة الوداد المغربي بهدف من باتشوكا المكسيكي في مونديال الأندية

9/12/2017

خسر فريق الوداد المغربي (السبت) أمام منافسه باتشوكا المكسيكي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية المقامة في الإمارات.

وبهذه النتيجية يتأهل باتشوكا الأخير لملاقاة غريميو البرازيلي في المربع الذهبي لمونديال الأندية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم سعي الفريقين لاقتناص بطاقة نصف النهائي.

وبعد اللجوء للشوطين الإضافيين، تغلب باتشوكا على الوداد بهدف دون رد أحرزه فيكتور غوزمان في الدقيقة 112 من زمن المباراة.

وتعرض إبراهيم النقاش لاعب الوداد للطرد في الدقيقة 69 من زمن المباراة لحصوله على إنذارين.

ويعد برشلونة الإسباني أكثر الفرق تتويجًا بكأس العالم للأندية بإجمالي 3 ألقاب، ويحمل لقب النسخة الأخير مواطنه ريال مدريد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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