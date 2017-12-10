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شاهد: هدف رائع لصلاح في لقاء ليفربول وإيفرتون

10/12/2017

فرط ليفربول في تقدمه بهدف رائع للمصري محمد صلاح وتعادل 1-1 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأح)د.

واستقبل صلاح الكرة ناحية اليمين وتوغل داخل المنطقة بقوة وأطلق تسديدة في مرمى إيفرتون ليمنح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 42.

وهذا هو الهدف رقم 13 لصلاح في الدوري لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتسابق لاعبو ليفربول في إهدار الفرص السهلة وسط سيطرة تامة على الكرة، حتى ارتكب المدافع ديان لوفرين خطأ ساذجا ودفع دومينيك كلافرت-لوين داخل المنطقة من دون داع لتحتسب ركلة جزاء.

ونفذ وين روني ركلة الجزاء بنجاح بعدما سدد الكرة بقوة في منتصف المرمى ليدرك التعادل في الدقيقة 77.

وحاول ليفربول خطف هدف الفوز لكن إيفرتون واصل الدفاع بقوة لينتزع نقطة واحدة.

وأخفق ليفربول بذلك في التقدم إلى المركز الثالث وبقي رابعا برصيد 30 نقطة بينما يحتل إيفرتون المركز العاشر وله 19 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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