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شاهد: مانشستر سيتي يهزم يونايتد 2-1

10/12/2017

وسع مانشستر سيتي المتصدر الفارق إلى 11 نقطة مع أقرب منافسيه مانشستر يونايتد بعد الفوز عليه 2-1 في مباراة قمة المدينة في أولد ترافورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وتقدم ديفيد سيلفا بهدف لسيتي من مدى قريب في الدقيقة 43 لكن ماركوس راشفورد أدرك التعادل بعد دقيقتين بعد خطأ من فابيان ديلف.

ونجح نيكولاس أوتامندي في خطف هدف الانتصار لسيتي من مدى قريب في الدقيقة 54 بعدما حاول روميلو لوكاكو تشتيت الكرة بشكل سيء.

وقبل خمس دقائق من النهاية أنقذ إيدرسون حارس سيتي تسديدة قوية من مدى قريب من لوكاكو ليهدر يونايتد فرصة لا تصدق.

وأصبح رصيد سيتي 46 نقطة من 16 مباراة وبفارق 11 نقطة عن يونايتد صاحب المركز الثاني بينما يأتي تشيلسي حامل اللقب ثالثا وله 32 نقطة ثم ليفربول 30 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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