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شاهد: المغربي أشرف حكيمي.. أول عربي يسجل مع ريال مدريد

10/12/2017

دخل لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي التاريخ من أوسع أبوابه بعدما نجح في تسجيل هدف لصالح فريقه ريال مدريد في مرمى إشبيلية والتي انتهت بفوز الملكي بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني.

وأصبح حكيمي (19 عامًا) أول لاعب عربي يسجل لفريق ريال مدريد، وخصوصا أنه أول لاعب عربي ينضم لصفوف الملكي على مدار التاريخ.

وتعد مباراة اليوم هي الثامنة للنجم المغربي مع ريال مدريد هذا الموسم 2017-2018.

ولعب حكيمي أول مباراة مع الريال في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال لقاء اسبانيول، وتمكن من إثبات ذاته بعدما نجح في استغلال غياب دانيل كارباخال للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ورغم أن لدى حكيمي الجنسية الإسبانية والمغربية فإنه فضل تمثيل المنتخب المغربي في المحافل الدولية المختلفة.

وكانت أول مباراة دولية له في 5 يونيو/ حزيران 2016 أمام الكاميرون وانتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف نظيف.

كما شارك حكيمي مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم التي ستقام بروسيا 2018 حيث شارك في مباراتي مالي والغابون.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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