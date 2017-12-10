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جماهير سلتيك الاسكتلندي ترفع لافتة "القدس هي فلسطين"

جماهير النادي الأسكتلندي رفعت لافتة كبيرة تقول "القدس هي فلسطين"
جماهير النادي الأسكتلندي رفعت لافتة كبيرة تقول "القدس هي فلسطين"
10/12/2017

كشفت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي (الأحد) رفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأعلنت جماهير النادي الاسكتلندي تضامنها مع فلسطين المحتلة برفع لافتة كبيرة خلال مباراة فريقهم أمام هيبرنيان في الجولة السابعة عشرة من الدوري المحلي لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وكتبت الجماهير على اللافتة "القدس هي فلسطين"، وذلك في إطار حرصها على مؤازرة الشعب الفلسطيني.

كما حملت اللافتة شعارات مسيئة للرئيس الأمريكي.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيه جماهير سلتيك مؤازرتها للقضية الفلسطينية، ففي العام الماضي قامت برفع الأعلام الفلسطينية قبل وأثناء مباراة فريقهم مع نظيره الإسرائيلي هبوعيل بئر السبع في دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وأطلقت الجماهير العام الماضي حملة دعم لفلسطين عندما طالبت ناديها بإقامة مباراة ودية تخصص إيراداتها لصالح الشعب الفلسطيني.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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