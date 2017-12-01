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مصر والسعودية بالمجموعة الأولى بكأس العالم مع روسيا وأوروغواي

1/12/2017

أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي جرت في قصر الكرملين في موسكو اليوم (الجمعة) عن وقوع مصر والسعودية في المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الضيافة وأوروغواي.

وتأهلت مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما بعد تصدر المجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية بينما جاء تأهل السعودية للمرة الخامسة في تاريخها كثاني المجموعة الثانية في الدور النهائي للتصفيات الآسيوية.

وستعيد مواجهة مصر والسعودية للأذهان الخسارة الثقيلة للفريق المصري 5-1 في كأس القارات 1999 في المكسيك.

وستخوض السعودية مباراة الافتتاح أمام روسيا ليصبح أول منتخب عربي يخوض المباراة الافتتاحية في تاريخ البطولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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