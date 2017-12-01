قرعة كأس العالم تمنح روسيا فرصة ثمينة لتحسين صورتها الرياضية

تستضيف روسيا قرعة كأس العالم لكرة القدم 2018 الجمعة في احتفال كبير تعتبره فرصة لتحسين صورتها التي تضررت بسبب مزاعم تعاطي منشطات وفساد ما أدى لتراجع سمعة البلاد رياضيا.

وسيسمح هذا الاحتفال لروسيا باستعراض مدنها وملاعبها التي تستضيف 32 منتخبا خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، وسيقدمه جاري لينيكر الفائز بالحذاء الذهبي لهداف بطولة 1986 والصحفية الرياضية الروسية ماريا كوماندنايا.

وفي طريقة مبسطة لإجراءات سحب القرعة سيتم وضع المنتخبات في أربع مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) باستثناء روسيا، المنتخب الأقل تصنيفا في البطولة، الذي سيتم وضعه تلقائيا في الوعاء الأول إلى جوار المصنفين الأوائل.

وسيتم توزيع المنتخبات على ثماني مجموعات ولا يمكن لمنتخبين من نفس القارة الوجود في مجموعة واحدة باستثناء أوروبا التي تأهل منها 14 منتخبا حيث يمكن أن تضم كل مجموعة منتخبا أوروبيا واحدا أو اثنين على أقصى تقدير.

وقال جوردون بانكس، الفائز بكأس العالم مع إنجلترا 1966، للصحفيين اليوم في الكرملين: "إذا كان هدفك هو الفوز بكأس العالم، فلا يهم ما ستسفر عنه القرعة؛ "لأنك ستشارك في بطولة تضم أفضل المنتخبات في العالم وتبذل قصارى جهدك. اللعب كفريق واحد واستمرار التقدم للأمام ما فعلناه عندما أحرزنا اللقب".

* الاستعدادات

وسيركز حفل القرعة، الذي أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيحضره، على الجوانب الإيجابية للبطولة، وسيتم خلاله أيضا التذكير ببعض المشاكل المحتملة خلال البطولة ومنها مخاوف بشأن حوادث عنصرية وشغب جماهيري.

وحذر جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، هذا الأسبوع من أن الحكام سيحصلون على كافة الصلاحيات لإيقاف أو إلغاء مباريات في حال وقوع مثل هذه الحوادث.

وقالت السلطات الروسية إن الاستعدادات لكأس العالم تسير عامة بشكل طيب، لكن هناك بعض التأخير على صعيد إنشاء الملاعب ومنها الملعب الجديد في سامارا.

وعانى العمل في هذا الملعب، الذي يسع 45 ألف متفرج وسيستضيف أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر والثمانية، من التأخير خلال الشهور الأخيرة، لكن السلطات المحلية تعهدت بالانتهاء من الملعب في الموعد المحدد.

وقال الفيفا إن نحو 750 ألف تذكرة تم طرحها للبيع في المرحلة الأولى لكن المرحلة الثانية ستبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف الفيفا أن الجماهير الروسية استحوذت على معظم التذاكر، بينما جاءت الأمريكية في المركز الثاني، رغم عدم تأهل منتخبها للنهائيات، ثم البرازيل وألمانيا والصين والمكسيك كانوا في صدارة الدول التي حرصت على شراء التذاكر.

وقال فالك إيلر، رئيس قسم التذاكر في الفيفا: اليوم "نحن سعداء بعدد التذاكر التي طرحت. بالطبع نحن سعداء أيضا بأن العملية تسير بشكل جيد دون خلل تقني أو أي مشاكل".

وسيطلب من جميع حاملي تذاكر كأس العالم الحصول على بطاقة هوية خاصة ما سيسمح للسلطات بفحصها للحيلولة دون حضور المشاغبين للمباريات.