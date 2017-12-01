تعرف على مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2018

فيما يلي نتيجة قرعة مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2017 والتي ستقام في روسيا:

المجموعة الأولى: روسيا – السعودية – مصر – أورغواي

المجموعة الثانية: البرتغال – إسبانيا – المغرب – إيران

المجموعة الثالثة: فرنسا – أستراليا – بيرو – الدنمارك

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – أيسلندا – كرواتيا – نيجيريا

المجموعة الخامسة: البرازيل – سويسرا – كوستاريكا – صربيا

المجموعة السادسة: ألمانيا – المكسيك – السويد – كوريا الجنوبية

المجموعة السابعة: بلجيكا – بنما – تونس – إنجلترا

المجموعة الثامنة: بولندا – السنغال – كولومبيا – اليابان

وتقام النهائيات على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، بين 14 من يونيو/ حزيران و15 من يوليو/ تموز.