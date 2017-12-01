الخطيب رئيسا للأهلي المصري وقائمته تحصد كل المقاعد

فاز محمود الخطيب برئاسة الأهلي المصري لأربع سنوات مقبلة بعد تفوقه على الرئيس الحالي محمود طاهر في الانتخابات التي أقيمت الخميس.

وحصد أحد أبرز أيقونات الأهلي عبر تاريخه 20956 صوتا مقابل 13182 لطاهر.

واعتزل الخطيب في أول ديسمبر/كانون الأول 1988. وبعد 29 عاما بالضبط أصبح الرئيس 15 في تاريخ الأهلي و18 في المجمل، إذ سبق أن تولى جعفر والي وعبد المحسن كامل مرتجي وصالح سليم الرئاسة مرتين.

ونال الخطيب وقائمته كل المقاعد.

والخطيب هو المصري الوحيد الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عندما نالها 1983.

وقال الخطيب (63 عاما): "المسؤولية كبيرة جدا. توقعت الحضور الكبير فالأعضاء حرصوا على المشاركة لرسم مستقبل النادي وأتمنى أن نكون عند حسن الظن".

ووجه رئيس الأهلي الجديد شكره لمجلس الإدارة بقيادة طاهر. وأضاف "الجميع حاول خدمة الأهلي وسنكمل ما بدأه مجلس الإدارة ونضيف أشياء جديدة والمجلس المقبل سيفعل ذلك أيضا".

وتابع "أعد بتنفيذ البرنامج الانتخابي بالكامل وعند تعثر استكمال أي بند خارج عن إرادتنا سنوضحه للأعضاء".

وبدأ الخطيب مسيرته في مجلس إدارة الأهلي أمينا للصندوق من 1996 إلى 2002 قبل أن يشغل منصب نائب الرئيس في الفترة من 2004-2014.

ووجه محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي الأهلي في القرن الحالي تهنئته للرئيس الجديد.

وكتب على حسابه على تويتر: "مبروك للكابتن الخطيب رئاسة النادي الأهلي والشكر للمهندس محمود طاهر وكل التوفيق للفائزين ومواصلة كتابة التاريخ المشرف لنادينا الحبيب".

* تاريخ طويل

ويعد الخطيب على نطاق واسع لاعب كرة القدم الأبرز في تاريخ الأهلي الممتد منذ 110 أعوام.

وتضم مسيرة الخطيب كلاعب، التي امتدت من 1972 إلى 1988، أهدافا لا تنسى وألقابا محلية وقارية مع الأهلي ومنتخب مصر.

وسجل الخطيب 28 هدفا في 62 مباراة مع مصر، وساهم في فوزها بكأس الأمم الأفريقية 1986 في ظهوره الدولي الأخير.

والخطيب واحد من مجموعة الصفوة التي تضم ثمانية لاعبين فقط سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري، إذ أحرز 109 أهداف وتصدر قائمة الهدافين مرتين في 1977-1978 و1980-1981.

وفاز مع الأهلي بالدوري المصري عشر مرات وبكأس مصر ست مرات وقاده لإحراز لقب كأس أفريقيا للأندية الأبطال في 1982 و1987 إضافة لثلاثة ألقاب في كأس افريقيا للأندية أبطال الكأس في 1984 و1985 و1986.

وأحرز الخطيب 37 هدفا في 50 مباراة في بطولات الأندية الافريقية ويعد هدفه الأخير ضد أشانتي كوتوكو الغاني في نهائي كأس افريقيا للأندية الأبطال في 1987 الأشهر على الإطلاق.