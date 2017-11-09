ماذا سيفعل ميسي لو فازت الأرجنتين بكأس العالم؟

أكد قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، أنه لا يرغب في الاصطدام بإسبانيا في كأس العالم 2018 بروسيا.

ويرى ميسي أن المنتخب الإسباني أحد المرشحين للفوز باللقب، بجانب البرازيل وألمانيا وفرنسا.

وقال ميسي، في مقابلة أذاعتها اليوم الأربعاء شبكة "تي واي سي سبورت" التليفزيونية الرياضية: "لا أرغب في مواجهة إسبانيا حيث أنها أحد المنافسين الذين قد توقعهم القرعة معنا، أود أن أتفادهم، نظرا لما تعنيه قيمة المنتخب الإسباني وطريقة اللعب التي ينتهجها، وأنه سيكون منافسا صعبا للغاية".

ويحلم نجم برشلونة الإسباني بالفوز بالمونديال، حيث تعهد بالسير من منزله في مدينة أريو سيكو بالأرجنتين وحتى مدينة نيكولاس دي لوس آرويوس، أي ما يقرب من 43 كيلومتر، في حال حقق هذا الحلم.

وستترأس الأرجنتين إحدى مجموعات المونديال القادم، وهناك احتمالات كبيرة بوقوعها في مجموعة صعبة تضم منافسين كبار مثل إنجلترا وإسبانيا، وذلك خلال القرعة التي ستقام في الأول من كانون أول/ديسمبر المقبل.

وتحدث ميسي عن كل شيء خلال هذه المقابلة الممتدة، والتي تعد الأولى له مع وسائل الإعلام الأرجنتينية بعد عام كامل من الصمت.

وتطرق ميسي، خلال المقابلة، إلى إنجازاته وإلى اللحظات العصيبة التي مر بها مع المنتخب الأرجنتيني.

ويعتبر لقب بطولة كأس العالم هو اللقب الكبير الوحيد، الذي لم يفز به ميسي ولم يضمه لخزائن بطولاته التي تعج بالألقاب، بعد أن خسر ثلاث مباريات نهائية متتالية في مونديال البرازيل 2014 وكوبا أمريكا 2015 و2016.

وأضاف ميسي قائلا: "كنا نستحق الفوز بلقبين على الأقل من هذه الألقاب الثلاثة".

وتابع ميسي، الذي هاجم انتقادات الصحافة والجماهير لزميله جونزالو هيغواين بعد إخفاقه التسجيل من فرص محققة: "لقد تلقت هذه المجموعة ضربة قوية، لقد تألمنا من كل ما قيل طوال هذه الفترة، ولكننا اعتدنا على الحماقات التي يقولونها علينا".

ونفى ميسي بشكل قاطع ما يتردد عن نفوذه وسيطرته على المنتخب الأرجنتيني.

واستطرد قائلا: "أن يقولوا أنهم يلعبون لأنهم أصدقائي فهذا قلة احترام، لم يحدث أبدا أن أدخلت أو أخرجت أحدا من المنتخب، لأن هذا ليس أسلوبي، أنا هنا بهدف اللعب وتحقيق الفوز".

ويرى ميسي أن مونديال 2018 هو هدفه الأكبر حاليا، وهي البطولة التي يشعر منتخب "التانغو" أنه بات أكثر قربا منها، في الوقت الذي يستعد فيه حاليا في العاصمة الروسية موسكو لمواجهة منتخب روسيا وديا بعد غد الجمعة.

وأكمل النجم الأرجنتيني قائلا: "أتمنى أن نحقق كل ما نتمنى، هذا هو الحلم الذي لدينا جميعا، هذا الوقت يمر سريعا، لا يوجد الكثير من الوقت للعمل، علينا أن نحقق الاستفادة (من كل لحظة) من أجل أن نتطور بشكل أكبر".

ويرى ميسي أن منتخبات أخرى لديها فرص كبيرة للفوز بلقب المونديال، وأضاف قائلا: "المرشحون هم إسبانيا والبرازيل وألمانيا وفرنسا، إنهم الأفضل في الوقت الحالي وهم من يقدمون أفضل أداء. أما من ناحية المهارات الفردية هم أقوياء للغاية أيضا".

وأعرب اللاعب، الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية، عن ثقته في العمل الذي يقوم به المدرب الجديد لمنتخب بلاده، خورخي سامباولي، حيث قال: "يبدو لي شخصا ذكيا جدا، ولديه أفكارا واضحة عما يريد تحقيقه مع فرقه، إنه يعمل كثيرا وهذا ملحوظ، وهذا كان واضحا مع الفرق التي قادها مثل منتخب تشيلي، ما أراه منه حاليا هو ما كنت أتصوره".

وتعرضت الأرجنتين في مشوارها نحو التأهل للمونديال لعثرات كبيرة، ولم تحسم صعودها إلا في المرحلة الأخيرة بعد أن تغلبت على الإكوادور على ملعبها في مباراة تألق فيها ميسي بشكل لافت.

وأضاف لاعب برشلونة، الذي أكد أنه كان على ثقة دائما بتأهل منتخب بلاده للمونديال، قائلا: "كان من الممكن أن نكون خارج المونديال، لقد عانينا،

كان بإمكاننا أن نتأهل مبكرا بدون أن نعاني كثيرا ولكن انتهى هذا الأمر، نحن هنا الآن".

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "إي إس بي إن" التليفزيونية، قال قائد الأرجنتين أن عدم وصوله إلى مونديال روسيا كان سيفضي إلى اعتزاله اللعب الدولي نهائيا، وذلك بعد قراره بالابتعاد عن المنتخب الأرجنتيني في 2016، إثر خسارته لنهائي كوبا أمريكا المئوية، ولكنه تراجع عن قراره بعد ذلك.

وأكد ميسي أن مولوده الثالث، الذي ينتظره سيكون ذكرا أيضا مثل شقيقيه، ولكنه أوضح أنه سيستمر في الإنجاب حتى يحظى بطفلة، معترفا في الوقت نفسه بأن والده خورخي ميسي هو أكثر شخص يقوم بانتقاده. واختتم قائلا: "كان دائما من أكثر الاشخاص انتقادا لي، رغم أنه أصبح اليوم أقل حدة، اليوم نتحاور أكثر عن المباريات، وكيف كانت اللعبات المختلفة، لقد ابتعد بشكل كبير عن الانتقادات".