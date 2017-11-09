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فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم بروسيا

تيلستار18
تيلستار18
9/11/2017

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس، عن الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل، والتي تحمل اسم (تيلستار18).

ونشر الفيفا صورة للكرة، التي ستلعب بها مباريات المونديال، حيث تتميز بتصميم جديد استخدمت فيه أحدث وسائل التكنولوجيا.

ونقل موقع فيفا عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حضر مراسم الإعلان عن الكرة، قوله: "كنت محظوظا للتعرف على هذه الكرة في وقت سابق، لقد لعبت بها وقد أعجبني التصميم الجديد، الألوان وكل شيء".

وتستوحي الكرة تصميمها من أول كرة جرى اعتمادها للشركة الرياضية الراعية في كأس العالم 1970.

وأشار فيفا إلى أن اسم تيلستار يعود إلى كون هذه الكرة أصبحت "نجمة التلفزيون" في زمانها، حيث تم تصميم الكرة الأولى لتكون مزينة بصفائح سوداء، من خلال نمط يُبرز تلفزيون حقبة الأبيض والأسود.

ومن المقرر أن يتم استخدام الكرة لأول مرة خلال المباراة الودية، التي ستجرى بين المنتخب الروسي وضيفه منتخب الأرجنتين بعد غد السبت في افتتاح ملعب (لوجنيكي) الأولمبي الجديد بالعاصمة الروسية موسكو، الذي سيستضيف المباراة النهائية للبطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 14 يونيو/حزيران القادم، حتى 15 يوليو/تموز المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وكان 23 منتخبا قد ضمنوا مشاركتهم في النهائيات حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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