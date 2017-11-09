شاهد: لاعب منتخب قطر تحت 19 عاما يتصدى لركلة ترجيح بعد طرد حارس المرمى

تأهل المنتخب القطري لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاما بفوزه على المنتخب العراقي حامل اللقب بركلات الترجيح التي شهدت لحظات مثيرة بطرد حارس المرمى القطري.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت تسعة عشر عاما فتأهلا معا للنهائيات.

تقدم "عبدالله ناصر " للمنتخب القطري في الدقيقة 45، وعادل "محمد داوود" النتيجة للمنتخب العراقي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وحسب قوانين التصفيات، احتكم الفريقان لركلات الترجيح التي أهدت قطر صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات، في حين تأهل المنتخب العراقي ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.

وشهدت ركلات الترجيح لحظات مثيرة عندما طرد حكم المباراة حارس مرمى المنتخب القطري شهاب ممدوح الذي كان تصدى لركلتي ترجيح, فُطرد بعد إنذاره للمرة الثانية, فتصدى لاعب المنتخب القطري ناصر الأحرق للركلة الاخيرة مؤهلا منتخب بلاده للنهائيات في إندونيسيا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه, بعد الفوز بثلاث ركلات لاثنتين.