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شاهد: مارادونا يلعب مباراة كرة قدم مع الرئيس الفنزويلي

8/11/2017

لعب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا مباراة كرة قدم مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وجرت المباراة في ملعب في تيونا فورت بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبل أن يقوم مارادونا بالتوقيع للمعجبين، ويتسلم قميص المنتخب الوطني الفنزويلي وعليه رقم 10 من الرئيس نيكولاس مادورو.

كما قدم مادورو صورة الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو شافيز لمارادونا.

وجاءت هذه المباراة بعد يوم من إعلان مارادونا التوقيع على عقد مع القناة القارية لأمريكا الجنوبية "تيليسور" لإعداد برامج تلفزيونية من روسيا.

المصدر : أسوشيتد برس
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