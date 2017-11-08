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الفيفا يغرم مصر بسبب اقتحام مباراة الكونغو

7/11/2017

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الثلاثاء إنه غرم الاتحاد المصري للعبة 20 ألف فرنك سويسري (19998 دولارا) بسبب خرق قواعد السلامة والأمن في مباراة ضد الكونغو

بتصفيات كأس العالم 2018 أقيمت على إستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

وأوضح الفيفا عبر موقعه على الإنترنت أن العقوبة جاءت بسبب تصرفات غير منضبطة من الجماهير بعد إشعال ألعاب نارية بجانب اقتحام مشجعين وممثلين لوسائل إعلام أرض الملعب.

وكانت الفرحة عارمة بعد تسجيل محمد صلاح مهاجم ليفربول لهدف الفوز 2-1 على الكونغو في الوقت المحتسب بدل الضائع لتحسم مصر تأهلها لكأس العالم في الثامن من أكتوبر تشرين الأول الماضي للمرة الأولى منذ 1990 واقتحم العديد من الأشخاص الملعب احتفالا بالانتصار التاريخي.

وتعرضت صربيا لغرامة بقيمة 160 ألف فرنك بسبب شغب الجماهير في مباراتين ضد النمسا وجورجيا.

وعوقبت اتحادات البوسنة واستونيا واليونان بغرامات تتراوح ما بين 30 ألف و47500 فرنك بسبب خرقها للقواعد.

كما عاقب الفيفا اتحادات الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو بغرامات تتراوح بين 10 و40 ألف فرنك سويسري بسبب هتافات ضد المثليين.

ولم يتسن الوصول لتلك الاتحادات على الفور للتعليق على تلك العقوبات. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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