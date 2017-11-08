ألمانيا تغرم كيتا 415 ألف يورو لتزويره رخصة القيادة

دفع الغيني "نابي كيتا" لاعب وسط فريق لايبزيغ الألماني وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، ثمنا غاليا جراء محاولته تزوير رخصة القيادة في ألمانيا.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن السلطات الألمانية غرمت "كيتا" بمبلغ 415 ألف يورو (480 ألف دولار) بعد وقوعه في شرك الشرطة بعدما حاول مرتين تزوير مستنداته الغينية من أجل الحصول على رخصة القيادة في ألمانيا.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن قيمة الغرامة فرضت على كيتا استنادا إلى الراتب اليومي الذي يتقاضاه الغيني مع فريقه الذي حل وصيفا للدوري الألماني الموسم الماضي في أول مشاركة له في دوري الأضواء.

ورفضت المحكمة في "لايبزيغ" أن تكشف لوكالة "سيد" الألمانية الرياضية، التابعة لوكالة فرانس برس، عن قيمة الغرامة التي فرضت على اللاعب لكنها أشارت إلى أنها من "ستة أرقام".

وتقدم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما باستئناف لتخفيف العقوبة، وفي حال ذهبت القضية إلى المحكمة فمن المتوقع ألا يبت بها قبل العام الجديد.

واتهم الادعاء في لايبزيغ كيتا بالتزوير بعد أن حاول في ديسمبر/كانون الأول الماضي استخدام وثائق غينية مزورة من أجل الحصول على رخصة قيادة ألمانية، ثم كرر الأمر في يناير/كانون الثاني.

وشك موظفو مركز رخص القيادة في لايبزيغ بالأمر وسلموا الوثائق الى الشرطة.

وحدد خبراء التزوير الأوراق المقدمة من كيتا بأنها "مزيفة بالكامل"، وفقا لما ذكرته محكمة مقاطعة لايبزيغ.

إلا أن متحدثا باسم نادي لايبزيغ قال إنه "بعد مناقشات مفصلة مع اللاعب، لا نعتقد بأنها مسألة تزوير".

وكيتا الذي يمر بفترة صعبة في الأسابيع القليلة الأخيرة بعد طرده ثلاث مرات في سبع مباريات مع فريقه ومنتخب بلاده، ليس أول نجم كرة قدم في ألمانيا يعاقب مؤخرا بغرامة كبيرة على مخالفة تتعلق بالقيادة، فجناح المنتخب الألماني وبوروسيا دورتموند ماركو ريوس دفع غرامة قدرها 540 ألف يورو عام 2014 بعدما كشف بأنه يقود السيارة من دون رخصة قيادة صالحة.