كوبر يستبعد صلاح من مباراة مصر وغانا

قال هيكتور كوبر مدرب مصر إنه استبعد محمد صلاح مهاجم ليفربول من السفر إلى غانا في ختام تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 خوفا عليه من الإرهاق.

وضمنت مصر بقيادة صلاح التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 وستخوض مباراة غير مؤثرة ضد غانا يوم الأحد المقبل.

وأوضح كوبر في مؤتمر صحفي باستاد القاهرة اليوم، الاثنين "أخشى على صلاح من الإرهاق البدني والذهني ففضلت عدم ضمه للتشكيلة أمام غانا".

ولعب صلاح دورا رئيسيا في بلوغ مصر للنهائيات في روسيا بعدما سجل خمسة أهداف وصنع هدفين من إجمالي سبعة أهداف للمنتخب في التصفيات. وسجل لاعب ليفربول المتألق هدفين في فوز حاسم 2-1 أمام الكونغو الشهر الماضي وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل صفارة النهاية.

وأضاف المدرب الأرجنتيني "جاء الاستبعاد لرؤية فنية وقرر الجهاز الفني منح فرصة حقيقية للاعبين بدلاء أمام غانا".

وسيحل محمود عبد الرازق (شيكابالا) محل صلاح في التشكيلة رغم أن القائد السابق للزمالك (31 عاما) لم يخض أية مباراة دولية منذ 2014.

وبرر كوبر استدعاء شيكابالا لاعب الرائد الحالي بارتفاع مستواه هذا الموسم فنيا وبدنيا في دوري المحترفين السعودي.

وتابع "أتلقى تقارير دائمة عن كل لاعب محترف بالخارج ومن يتطور مستواه يستحق الانضمام للمنتخب".

وأكد كوبر أن مواجهة غانا "مهمة ورسمية وليست تجربة ودية بل يجب أن تؤكد جدارة مصر بالتأهل لكأس العالم لذا لا يوجد مجال لتجربة عدد كبير من الوجوه الجديدة".

وواصل "هناك قوام رئيسي للمنتخب نعتمد عليه والتغييرات ستكون في حدود ضيقة طبقا لمستويات اللاعبين ولا يوجد أي لاعب يضمن مكانه بالتشكيلة خاصة مع تبقي سبعة أشهر على انطلاق كأس العالم".

وقال كوبر إنه سيجتمع مع لاعبي الأهلي في محاولة لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم السبت الماضي.